Білий дім: Поки Конгрес зволікає, Путін користується кожним моментом для ударів по Україні

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".

"Це ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури", - сказав Кірбі.

За його словами, Путін "не сидить склавши руки", поки Україна залишається без постачань оборонної допомоги.

"Він використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час, як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, і ми теж не повинні", - додав радник.