РФ може використати спільні військові навчання в Білорусі для атаки на Україну з півночі, - генерал-лейтенант Романенко

Таку думку в етері Еспресо висловив засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

"Запровадження в Білорусі воєнного стану може бути, як шлях підготовки білоруського суспільства до дуже небезпечних подій. Тобто, одна справа проводити у вересні спільні військові навчання з Росією, а інша використати ці навчання для початку бойових дій на півночі України й організація там фронту. Я гадаю, що вони зустрічались на Валдаї не тільки для того, щоб по вказівці російського диктатора Путіна Лукашенко розповідав про те, які вони миротворці й що потрібно зупиняти війну, особливо обстріли по обʼєктах з паливно-мастильними матеріалами, які дуже дошкуляють Москві. Очевидно, що таким чином вони намагаються інформаційно підготуватись до ймовірних бойових дій на півночі України. Ну і звісно варто розуміти, що відкриття ще й північного фронту для України, попри нашу підготовку, стане викликом", - розповів Романенко.

За його словами, відповісти на питання чи буде залучена білоруська армія для атаки на Україну можуть відповісти лише у ГУР МО, втім, така вірогідність досить висока.

"Вірогідність того, що в цій атаці буде залучена й білоруська армія є. Хоча Лукашенко обіцяв, що територія Білорусі не буде використовуватись для наступу на Україну, росіяни знову можуть розпочати наступ з півночі. Сьогодні питанням залишається те, чи зможе Путін втягнути в цю війну ще й Лукашенка вже безпосередньо", - підсумував він.