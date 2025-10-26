Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор
Ексклюзив

Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор

Віталій Бесараб
26 жовтня, 2025 неділя
12:59
Війна з Росією Статуя Свободи у США

Українці переоцінюють містичну владу над американцями російської культури, адже, більшість американців, які занурені в російську культуру та мистецтво, зараз на боці України

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.

"У питанні того, як західна інтелектуальна спільнота зараз сприймає Україну, я б розрізняла європейську частину західного світу й американську частину західного світу. Тому що, з одного боку, ті, хто не є американцями, ті, хто не є українцями, - вони постійно недооцінюють, наскільки самоабсорбуючою є Америка. Багато американців взагалі не думають про решту світу. Вони не думають про Російську Федерацію замість України або Францію замість Польщі. Вони просто думають про себе", - пояснила Шор

Вона зауважила, що багато американців цікавляться лише власною країною і цього більшість країн світу просто не розуміють.

"Сполучені Штати Америки - це величезна країна, це багатомовна країна. Це країна, де більшість людей ніколи не мали паспортів. Люди поглинуті своєю країною, і цього більша частина світу не розуміє. Ніхто не розуміє, що американці не розуміють, як інші країни використовують інші мови навіть. І найважливішим є в цьому питанні те, що ми маємо зробити так, щоб американці зрозуміли, що інші люди - вони також живі, вони також існують", - наголосила вона.

Також, за словами історикині, хоча багато американців дуже люблять і захоплюються російською культурою та мистецтвом, все ж таки вони зараз підтримують Україну.

"Можливо, я в чомусь покладаюся на свої суб'єктивні враження. Я думаю, що загалом українці переоцінюють, містичну владу над американцями російської культури. Американці насправді не читають Пушкіна, американці не закохані в російський балет, і людей, яким не байдуже на російський балет і на Пушкіна, я думаю, можна порахувати на пальцях двох рук. Зазвичай це якісь славістичні департаменти, славістичні інститути в університетах. Я знаю, що більшість цих людей, які дуже занурюються в російську культуру, в російське мистецтво, - вони зараз на боці України", - додала дослідниця.
 

Теги:
Україна
Росія
США
підтримка України
Росія - США
Культура
російські фейки
Читайте також:
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
Автор Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими": Зеленський у Лондоні зустрівся з Чарльзом ІІІ та Стармером
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
12:45
Оновлено
художній музей Лувр
У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
12:26
Ексклюзив
ядерна зброя росії
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
12:25
Інтерв’ю
Марсі Шор
"Мова — це маленька зброя, яка накопичується поступово. І мова Трампа схожа на мову Третього рейху", - Марсі Шор
12:14
Дональд Трамп
Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу
12:13
Путін похизувався завершенням випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км
12:00
OPINION
Звідки в Україні радянські "куми"
11:47
Ексклюзив
Покровськ
Ворог перевдягається в цивільний одяг, щоб підійти впритул й атакувати наші позиції в Покровську, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
11:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня
11:10
Оновлено
Наслідки обстрілу росіянами Деснянського району Києва
РФ атакувала Україну дронами: у Києві 3 людини загинуло, у Чернігові БПЛА влучив по підприємству
10:46
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 90 зі 101 БПЛА
10:18
Сербія
Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та РФ
10:02
OPINION
Ми катастрофічно не усвідомлюємо тяглості війни
09:57
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні 1200 БПЛА, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет, - Зеленський
09:14
Дональд Трамп
Трамп планує створити "Золотий флот" для протидії Китаю, - WSJ
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбувся 181 бій: найгарячіше на Покровському напрямку
08:07
Партизани "Атеш" завдали удару по логістиці окупантів у Криму
08:02
OPINION
"Тріада" Дмітрієва неприйнятна для України
07:30
Огляд
Від київських мрій до створення в США перших вертольотів: 53 роки тому не стало Ігоря Сікорського
07:26
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 танки, 18 бронемашин та 900 військових
01:38
Кетрін Конноллі
Президенткою Ірландії обрано ліву пацифістку Кетрін Конноллі, яка проти членства у НАТО та засуджує збільшення оборонних бюджетів в ЄС
00:53
опалення
Взимку температура в квартирах буде +5, +10, ворог сподівається "зламати" нас щоб були підтримані його вимоги, - Сергій Флеш
00:14
Дональд Трамп
Трамп дав ХАМАСу 48 годин, щоб почати повертати тіла загиблих ізраїльських заручників
2025, субота
25 жовтня
23:43
Кирило Дмитрієв
Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у Вашингтоні про "російське населення" в Україні
23:41
Ексклюзив
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
22:37
Трамп і Путін
"Я не збираюсь марнувати час": Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений, що укладе угоду
22:03
Кирило Буданов
По яких двох напрямках Україна б'є вглиб Росії: пояснення від Буданова
21:37
Соціальні мережі, месенджери
Єврокомісія виявила порушення Digital Services Act з боку TikTok, Facebook та Instagram
21:16
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"ЛНЗ" переміг "Металіст 1925" й очолив турнірну таблицю, "Полісся" рознесло "Оболонь", "Карпати" не впоралися з "Рухом": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
21:09
Ексклюзив
Віталій Портников
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
20:54
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
20:50
годинник
Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час
20:44
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова
20:21
Дрон-перехоплювач OCTOPUS на Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні (24.10.2025)
Умєров: спершу ми експериментально випустимо 1 000 дронів-перехоплювачів OCTOPUS
20:08
OPINION
"Гади", Кузьмінський і всі-всі-всі...
19:44
Netflix закрив студію, яка створила мобільну гру "Squid Game: Unleashed"
19:42
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников
19:00
Навчання
Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
18:58
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко
18:55
На Полтавщині виявили закопаний плід дитини
18:16
Російський безпілотник "Молнія" в якості дрона-матки для FPV
Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV