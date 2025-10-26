Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор

Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.

"У питанні того, як західна інтелектуальна спільнота зараз сприймає Україну, я б розрізняла європейську частину західного світу й американську частину західного світу. Тому що, з одного боку, ті, хто не є американцями, ті, хто не є українцями, - вони постійно недооцінюють, наскільки самоабсорбуючою є Америка. Багато американців взагалі не думають про решту світу. Вони не думають про Російську Федерацію замість України або Францію замість Польщі. Вони просто думають про себе", - пояснила Шор

Вона зауважила, що багато американців цікавляться лише власною країною і цього більшість країн світу просто не розуміють.

"Сполучені Штати Америки - це величезна країна, це багатомовна країна. Це країна, де більшість людей ніколи не мали паспортів. Люди поглинуті своєю країною, і цього більша частина світу не розуміє. Ніхто не розуміє, що американці не розуміють, як інші країни використовують інші мови навіть. І найважливішим є в цьому питанні те, що ми маємо зробити так, щоб американці зрозуміли, що інші люди - вони також живі, вони також існують", - наголосила вона.

Також, за словами історикині, хоча багато американців дуже люблять і захоплюються російською культурою та мистецтвом, все ж таки вони зараз підтримують Україну.

"Можливо, я в чомусь покладаюся на свої суб'єктивні враження. Я думаю, що загалом українці переоцінюють, містичну владу над американцями російської культури. Американці насправді не читають Пушкіна, американці не закохані в російський балет, і людей, яким не байдуже на російський балет і на Пушкіна, я думаю, можна порахувати на пальцях двох рук. Зазвичай це якісь славістичні департаменти, славістичні інститути в університетах. Я знаю, що більшість цих людей, які дуже занурюються в російську культуру, в російське мистецтво, - вони зараз на боці України", - додала дослідниця.

