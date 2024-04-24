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Більшість - чоловіки: ООН зафіксувала 85 випадків сексуального насилля в Україні через війну минулого року

24 квітня, 2024 середа
07:09
Війна з Росією Радбез ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених

Про це повідомила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен на щорічних дебатах Ради Безпеки ООН з цієї теми, передає Голос Америки.

За даними ООН, за минулий рік кількість випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами, збільшилася на 50%, порівнюючи з 2022-м.

У своєму виступі вона лише один раз згадала Україну, зазначаючи, що через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі переміщених осіб стикаються з підвищеним ризиком стати жертвами торговців людьми.

Всього у доповіді досліджували 21 конфлікт, у рамках яких зафіксовано 3688 сексуальних злочинів. За даними ООН, у 2023 році в 95% верифікованих випадків жертвами сексуального насильства були дівчата та жінки, і 5% - чоловіки та хлопчики.

Ситуації в Україні присвячений окремий розділ доповіді. У ньому зазначено, що за минулий рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства через війну. Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.

У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були чоловіки, сексуальне насильство використовувалося як метод тортур у російському полоні. Окрім безпосередньо зґвалтування, мова йде погрози зґвалтування, ураження струмом та калічення статевих органів, погрози кастрації, примусові оголення. На окупованій території задокументовано зґвалтування шести жінок.

У 2023 році Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомила, що зібрані нею докази вказують на те, що російська влада винна у скоєнні сексуального та ґендерного насильства. Окрім того, у доповіді згадується і десять випадків - спроби та погрози зґвалтування, примушування до оголення, побиття статевих органів, які вчинили українські військові.

Генсек ООН у звіті вчергове закликав усі сторони зупинити сексуальне насильство, а Російську Федерацію - розслідувати усі задокументовані випадки сексуального насильства російськими військовими.

  • На тому ж заході постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Організація Об'єднаних Націй має у своєму розпорядженні достатньо доказів того, що російські війська широко й систематично використовують сексуальне насильство як знаряддя війни і тортур.

Теги:
ООН
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
злочини проти людства
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