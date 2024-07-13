Біля Торецька росіяни змінили тактику: почали рити тунелі, щоб зайти в тил наших позицій, - військовий експерт Ступак

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Треба звернути дуже велику увагу на зміну тактики росіян на Торецькому напрямку. І це вже зʼявляється частіше, не масово, але частіше. Росіяни почали рити й облаштовувати тунелі в напрямку Торецька. Таким чином вони намагаються вийти в тил наших позицій. Ці тунелі дуже схожі ті, що облаштували Хамас в Секторі Газа. Таку ж тактику росіяни використовували в Авдіївці. Там вони скористались каналізаційною системою й проникли в тил наших позицій", - розповів Ступак.



За словами експерта, це не багатокілометрові тунелі, але загрози дуже серйозні.



"Росіяни розповідають, що це багатокілометрові тунелі. Втім, я в це не вірю. Можливо це десятки, чи сотні метрів, але не багатокілометрові тунелі. Однак загроза дуже серйозна і на неї варто звертати увагу", - додав він.

13 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося щонайменше 149 бойових зіткнень. Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на 9 напрямках