Біля Торецька росіяни змінили тактику: почали рити тунелі, щоб зайти в тил наших позицій, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак повідомив, що російські окупанти почали облаштовувати тунелі на Торецькому напрямку, щоб вийти в тил українських позицій
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Треба звернути дуже велику увагу на зміну тактики росіян на Торецькому напрямку. І це вже зʼявляється частіше, не масово, але частіше. Росіяни почали рити й облаштовувати тунелі в напрямку Торецька. Таким чином вони намагаються вийти в тил наших позицій. Ці тунелі дуже схожі ті, що облаштували Хамас в Секторі Газа. Таку ж тактику росіяни використовували в Авдіївці. Там вони скористались каналізаційною системою й проникли в тил наших позицій", - розповів Ступак.
За словами експерта, це не багатокілометрові тунелі, але загрози дуже серйозні.
"Росіяни розповідають, що це багатокілометрові тунелі. Втім, я в це не вірю. Можливо це десятки, чи сотні метрів, але не багатокілометрові тунелі. Однак загроза дуже серйозна і на неї варто звертати увагу", - додав він.
- 13 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося щонайменше 149 бойових зіткнень. Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на 9 напрямках
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