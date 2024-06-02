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Біля Вовчанська триває бій за село Стариця

2 червня, 2024 неділя
12:46
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Від початку доби 2 червня на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни намагаються просунутись у районах Новоолександрівки та Сокола

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, 43 авіаудари із застосуванням 48 КАБів, понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 110 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Вже сьогодні від початку доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили два ракетні удари двома ракетами та вісім авіаударів із застосуванням 11 КАБів, 413 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 16 дронів-камікадзе. 

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщиївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

Від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.  

Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

  • За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1080 своїх військових і десятки одиниць техніки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
Харківщина
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