Бити по стартових майданчиках - складна задача: Defence Express про стримування навали "шахедів"

Про це розповів в етері Еспресо військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Стартових майданчиків для запуску ворогом дронів – занадто багато. Вже як мінімум нараховують 13 і, можливо, там більш розгалужена система укріплених пунктів, де зберігаються ці дрони-камікадзе. У відкритому доступі на початку року було зафіксовано, що під час одного публічно відомого удару західними ракетами Storm Shadow/SCALP-EG били по заглиблених, укріплених складах з "шахедами". Росіяни не лінуються рити фортифікації під зберігання "шахедів", не кажучи вже - під особовий склад", - зауважив військовий експерт.

За його словами, є різні гарні ініціативи щодо допомоги Україні у створенні ракет на велику дальність, в тому числі й від Німеччини. На жаль, будь-яка ракета швидко не робиться. Навряд чи є інший варіант за той, щоб створити достатній запас далекобійного озброєння, а потім починати бити по виробничих площах, як у Єлабузі.

"Росіяни такий об’єкт створили в Єлабузі, який можна назвати як завгодно – гігантську складальну майстерню, концтабір в стилі нацистів або концтабір китайців, де є уйгурський район. Це дуже великий об’єкт, на якому дуже багато людей, які складають та клеять всі деталі, що надходять з Китаю та інших джерел імпорту. Тому треба створювати запас ракетного озброєння, щоб починати методично по тому об’єкту бити. Хто знає, скільки на це потрібно засобів руйнування, але треба розуміти, що бити стартових майданчиках – дуже складна задача. Бити по Єлабузі, можливо, - ще складніша задача. Однак логіка підказує, що потрібно концентруватися саме на цьому виробничому об'єкті", - резюмував Киричевський.

