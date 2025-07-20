Бійці 45-ї ОАБр дроном ліквідували ворожий наземний роботизований комплекс

Про це інформує пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського ЗСУ.

Зазначається, що наземні роботизовані комплекси (НРК) дедалі частіше використовуються в сучасних бойових діях. Їх застосовують для виконання різноманітних завдань, зокрема для розвідки, доставки боєприпасів, евакуації поранених та розмінування територій.

Завдяки злагодженій роботі артилерійської розвідки та операторів безпілотних літальних апаратів українським військовим вдалося ідентифікувати, вистежити та точковим ударом знищити один із таких комплексів противника.

"Жодні технології не допоможуть противнику уникнути поразки", - наголосили в 45-й ОАБр.