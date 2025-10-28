Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі

Про це інформує Головне управління розвідки міністерства оборони України.

"Впродовж останніх двох тижнів, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжували системно "працювати" по російській ППО на українському Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У результаті чергових атак розвідників було уражено дві радіолокаційна станці 48Я6-К1 "Подльот" окупантів та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В.

Крім того, розвідники знищили КамАЗ, на якому пересувалися військові противника.