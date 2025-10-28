Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" уразили на Донбасі дві РЛС та пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу С-300В
Про це інформує Головне управління розвідки міністерства оборони України.
"Впродовж останніх двох тижнів, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжували системно "працювати" по російській ППО на українському Донбасі", - йдеться у повідомленні.
У результаті чергових атак розвідників було уражено дві радіолокаційна станці 48Я6-К1 "Подльот" окупантів та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В.
Крім того, розвідники знищили КамАЗ, на якому пересувалися військові противника.
- Нагадаємо, що 21 вересня 2025 року, українські військові зі спецпідрозділу "Примари" вперше в історії уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.
