Бійці ССО зачистили ворожі позиції на Курщині та захопили важливі трофеї РФ

Про це йдеться на сторінці командування Сил спеціальних операцій.

У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення.

Зазначається, що українські сили також зохипили засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5", тепловізійний приціл "1ПН139-1", штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87", засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога. Крім того, знайдено документи ворога.

"Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника", - йдеться у дописі.