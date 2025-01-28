Бійці ССО зачистили ворожі позиції на Курщині та захопили важливі трофеї РФ
Воїни 8 полку ССО під час спеціальних дій на території Курської області провели зачистку ворожих позицій, а також захопили важливі трофеї противника
Про це йдеться на сторінці командування Сил спеціальних операцій.
У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення.
Зазначається, що українські сили також зохипили засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5", тепловізійний приціл "1ПН139-1", штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87", засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога. Крім того, знайдено документи ворога.
"Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника", - йдеться у дописі.
Збройні Сили України розпочали операцію в Курській області Росії 6 серпня 2024 року. За даними Генштабу ЗСУ, оприлюдненими 6 січня, за 5 місяців від початку операції російська армія втратила на цьому напрямку вбитими й пораненими 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів.
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