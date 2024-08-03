Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ

Про це пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела.

За даними ЦЖР, минулого тижня за допомогою БПЛА українські воїни вистежили і вразили ППО окупантів між мікрорайонами "Макортами" та "8 березня" на заході міста Бердянськ.

"Після влучання та подальшої детонації боєкомплекту ЗРК виникла пожежа, яка охопила близько 36 гектарів степу на азовських кручах", - йдеться у повідомленні.

Фото: investigator.org.ua

Зазначають, що про базування С-300 в цьому квадраті було відомо з початку окупації Бердянська. Розрахунок російського ППО прикривав воєнний полігон окупантів у Новопетрівці і неодноразово збивав українські ракети і безпілотники.