Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ

Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ

Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
19:39
Війна з Росією Зенитно-ракетный комплекс С-300В4

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) наприкінці липня уразили російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області

Зміст

Про це пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела.

За даними ЦЖР, минулого тижня за допомогою БПЛА  українські воїни вистежили і вразили ППО окупантів між мікрорайонами "Макортами" та "8 березня" на заході міста Бердянськ. 

"Після влучання та подальшої детонації боєкомплекту ЗРК виникла пожежа, яка охопила близько 36 гектарів степу на азовських кручах", - йдеться у повідомленні.

Фото: investigator.org.ua

 

Зазначають, що про базування С-300 в цьому квадраті було відомо з початку окупації Бердянська. Розрахунок російського ППО прикривав воєнний полігон окупантів у Новопетрівці і неодноразово збивав українські ракети і безпілотники. 

  • Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
ССО
Бердянськ
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
Олександр Вілкул
Автор Влад Дідусь
2 серпня, 2024 п'ятниця
"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
20:59
Володимир Зеленський
Яскравий приклад втручання РФ у справи інших країн: Зеленський прокоментував присутність вагнерівців у Венесуелі
20:51
Артем Довбик, "Рома"
Довбик зіграв перший матч за "Рому"
20:47
Ексклюзив
Іран
"Іранці можуть бути зухвалими і доволі непростими": експерт-міжнародник Семиволос про ймовірну велику війну на Близькому Сході
20:31
військовий, ТЦК
У ТЦК пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним повідомляти про одруження та народження дітей
20:30
Понад 69 тис. вступників на бакалаврат отримали рекомендації на бюджет, - МОН
20:10
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Кривбас" переміг "Чорноморець, а "Карпати" зіграли в нічию з "Вересом". Результати й розклад 1-го туру УПЛ
20:05
OPINION
Лєна Чиченіна
Що обговорюють українці у соцмережах?
20:02
Україна евакуювала 30 жінок та дітей з небезпечних районів Лівану
19:59
Ексклюзив
Камала Гарріс
Зростаючий рейтинг Гарріс вказує на те, що в США є запит на молоде лідерство, - експерт-міжнародник Краєв
19:40
Киргизстан
Віцепрем'єр Киргизстану погрожує виходом з Євразійського союзу, якщо РФ погіршить становище трудових мігрантів
19:30
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Меншість, яка підтримує Московський патріархат, вважає, що зв’язки ще знадобляться: нардеп Павленко про зволікання "слуг" із законом про заборону УПЦ МП
19:24
Оновлено
Дональд Трамп
Штаби Трампа та Гарріс не можуть узгодити дату та місце теледебатів
19:04
Червоний Хрест
Окупанти розчленували українського полоненого й виклали з відрізаних частин тіла герб РФ: Лубінець звернувся до Червоного хреста та ООН
19:00
Ексклюзив
В чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які Україна отримає від ЄС: пояснює майор запасу НГУ Гетьман
18:53
Генерал-лейтенант Росгвардії Володимир Спиридонов
СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, що займався окупацією Херсонщини
18:38
Аналітика
Артем Довбик, "Рома"
Перший український гладіатор. Що чекає на Артема Довбика у "Ромі"
18:30
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відбувається відновлення деокупованих міст Київщини
18:05
OPINION
Валерій Чалий
Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...
17:50
Кримський міст
У ЗСУ пояснили, яким чином Кримський міст допомагає в утилізації російської ППО
17:43
Ілля Ковтун
На Олімпіаді-2024 український гімнаст Ковтун посів четверте місце у вільних вправах
17:29
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
Байден попередив Нетаньягу, що США припинять допомогу, якщо Ізраїль сприятиме ескалації конфлікту з Іраном, - Axios
17:22
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ: є перші фото з супутника
17:21
Українські шаблістки пройшли до фіналу і гарантували Україні четверту медаль на Олімпіаді-2024
17:08
Армія України потопила російський підводний човен у Севастополі
16:47
ЗСУ
На фронті російські окупанти атакують на 10 напрямках: де найактивніше
16:22
Ексклюзив
перемовини Китай США
"США не допустять Китай до переговорів з Росією": Фейгін назвав причину
16:19
Полковник ЗСУ Андрій Усанов (світлина 2016 року)
"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени": 31 бригада просить не знімати з командування полковника Андрія Усанова
16:12
стела на в'їзді у Донецьку область
Росіяни атакували приватний сектор у Покровську: загинула людина, є постраждалі
16:07
OPINION
Олег Постернак
Гарріс потрібна ціннісна електоральна війна
15:53
Обслуговування, музика та меню лише російською: з кафе у Затоці вигнали відвідувачку, яка просила персонал перейти на українську
15:52
У Німеччині на гоночній трасі стався вибух: постраждали 22 людини
15:19
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдруге за день вдарили по передмістю Харкова
15:02
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла у півфінал Олімпіади-2024
14:57
Партизани знайшли прихований штаб ФСБ у Ялті
14:48
ведмідь бурий
У румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку: уряд скасував мораторій на полювання
14:44
Підполковник Олег Могульський та полковник Леонід Хода
1-ша окрема танкова Сіверська бригада отримала нового командира: хто це
14:34
Ілюстративне фото
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі військових автівок
14:33
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: 4 постраждалих
14:29
Оновлено
Після нічної атаки "шахедами" пожежу на Вінниці гасили 2 спецпотяги та 64 рятувальники
14:01
OPINION
Володимир Ар'єв
Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV