Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ
Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) наприкінці липня уразили російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області
Про це пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела.
За даними ЦЖР, минулого тижня за допомогою БПЛА українські воїни вистежили і вразили ППО окупантів між мікрорайонами "Макортами" та "8 березня" на заході міста Бердянськ.
"Після влучання та подальшої детонації боєкомплекту ЗРК виникла пожежа, яка охопила близько 36 гектарів степу на азовських кручах", - йдеться у повідомленні.
Фото: investigator.org.ua
Зазначають, що про базування С-300 в цьому квадраті було відомо з початку окупації Бердянська. Розрахунок російського ППО прикривав воєнний полігон окупантів у Новопетрівці і неодноразово збивав українські ракети і безпілотники.
- Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.
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