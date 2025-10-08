"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
Російська пропаганда поширює фейк ніби українські військові під Купʼянськом на Харківщині залишилися без їжі та води і відмовляються брати участь у бойових діях
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Ворожі пропагандисти поширюють повідомлення, що бійці ЗСУ під Куп'янськом начебто залишилися без їжі та води і відмовляються від участі в боях", - йдеться у повідомленні.
Центр зазначив, що подібна інформаційна кампанія спрямована на послаблення морального духу українців і дискредитацію командування армії, створивши враження безладу.
"Подібні "новини" з посиланням на анонімні джерела у "силових структурах" РФ — стандартна інформаційна тактика, яку росіяни використовують для тиску на українське суспільство", - додав ЦПД.
- 8 жовтня ЦПД повідомив, що російська пропаганда поширила черговий фейк з метою дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які підтримують Україну.
