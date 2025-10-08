"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі пропагандисти поширюють повідомлення, що бійці ЗСУ під Куп'янськом начебто залишилися без їжі та води і відмовляються від участі в боях", - йдеться у повідомленні.

Центр зазначив, що подібна інформаційна кампанія спрямована на послаблення морального духу українців і дискредитацію командування армії, створивши враження безладу.

"Подібні "новини" з посиланням на анонімні джерела у "силових структурах" РФ — стандартна інформаційна тактика, яку росіяни використовують для тиску на українське суспільство", - додав ЦПД.