Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижні": ЦПД спростував фейк росіян

"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижні": ЦПД спростував фейк росіян

Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
06:26
Війна з Росією

Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони України та іноземців, які воюють на боці нашої держави

Зміст

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".

Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового. Інших, переконливіших доказів чи підтверджень цих заяв немає.

"Такі вкиди є частиною системної кампанії кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про "іноземних найманців", Росія намагається просунути наратив про "війну з усім Заходом", а не лише з Україною. У такий спосіб кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією", - наголосили в ЦПД.

 

Теги:
Новини
Росія
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
