"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижні": ЦПД спростував фейк росіян
Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони України та іноземців, які воюють на боці нашої держави
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.
Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".
Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового. Інших, переконливіших доказів чи підтверджень цих заяв немає.
"Такі вкиди є частиною системної кампанії кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про "іноземних найманців", Росія намагається просунути наратив про "війну з усім Заходом", а не лише з Україною. У такий спосіб кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією", - наголосили в ЦПД.
