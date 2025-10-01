Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
Європейський Союз закликав Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС та передати контроль над нею Україні на тлі найдовшого блекауту на станції за час окупації. МАГАТЕ заявило про роботу над ситуацією і з Києвом, і з Москвою
"Це вже 10-й раз (блекаут, – ред.) з моменту початку агресивної війни Росії проти України. Це найдовше і найсерйозніше відключення, зокрема, оскільки військова діяльність продовжує перешкоджати ремонту та перепідключенню ліній електропередач. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної електростанції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропередач", – наголошують в Євросоюзі.
Там підкреслили, що нині ЗАЕС працює тільки від аварійних дизельних генераторів, аби отримати електроенергію, необхідну для охолодження своїх шести реакторів відключення та інших важливих функцій ядерної безпеки та охорони.
"Спроби Росії незаконно заволодіти ЗАЕС України не мають чинності відповідно до міжнародного права. Росія повинна негайно, беззастережно і повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗЕС під повний контроль компетентної та законної української влади є єдиним тривалим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками", – заявили європейці.
Вони також акцентували, що підтримують зусилля МАГАТЕ стосовно полегшення ремонту ліній електропередач.
Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії підкреслило, що співпрацює з двома сторонами конфлікту, аби якнайшвидше відновити роботу Запорізької АЕС.
"Найбільша атомна електростанція Європи вже більше тижня перебуває без зовнішньої енергетики, що, безумовно, є найдовшою такою подією за більш ніж три з половиною роки війни. Я перебуваю в постійному контакті з двома сторонами з метою забезпечити швидке повторне підключення заводу до електромережі", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За його словами, нині немає безпосередньої небезпеки, допоки працюють аварійні дизельні генератори, які він назвав "останньою лінією оборони".
"Поточний стан реакторних агрегатів та відпрацьованого палива стабільний до тих пір, поки аварійні дизельні генератори здатні забезпечити достатню потужність для підтримки основних функцій... Як я неодноразово заявляв, ядерна аварія не відповідає нічиїм інтересам, і необхідно докласти всіх зусиль, щоб запобігти цьому", – додав Гроссі.
Також гендиректор МАГАТЕ запевнив: аварійні генератори "змогли надійно забезпечити потужність, необхідну для охолодження ядерного палива в головних реакторах".
30 вересня президент України Володимир Зеленський поділився інформацією про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка зараз забезпечується електрикою від генераторів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе