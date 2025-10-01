Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації

Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС та заяві МАГАТЕ.

"Це вже 10-й раз (блекаут, – ред.) з моменту початку агресивної війни Росії проти України. Це найдовше і найсерйозніше відключення, зокрема, оскільки військова діяльність продовжує перешкоджати ремонту та перепідключенню ліній електропередач. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної електростанції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропередач", – наголошують в Євросоюзі.

Там підкреслили, що нині ЗАЕС працює тільки від аварійних дизельних генераторів, аби отримати електроенергію, необхідну для охолодження своїх шести реакторів відключення та інших важливих функцій ядерної безпеки та охорони.

"Спроби Росії незаконно заволодіти ЗАЕС України не мають чинності відповідно до міжнародного права. Росія повинна негайно, беззастережно і повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗЕС під повний контроль компетентної та законної української влади є єдиним тривалим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками", – заявили європейці.

Вони також акцентували, що підтримують зусилля МАГАТЕ стосовно полегшення ремонту ліній електропередач.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії підкреслило, що співпрацює з двома сторонами конфлікту, аби якнайшвидше відновити роботу Запорізької АЕС.