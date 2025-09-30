"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
У вівторок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський поділився інформацією про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка зараз забезпечується електрикою від генераторів
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 30 вересня.
"Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори й станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
За словами президента України, він вже дав доручення уряду.
"І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", - заявив Зеленський.
- 29 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 вересня провів зустріч з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС, яка з 23 вересня перебуває в блекауті.
- Президент Володимир Зеленський 30 вересня говорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем тижневий блекаут на Запорізькій АЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе