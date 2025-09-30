Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду

"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду

Влад Дідусь
30 вересня, 2025 вiвторок
21:28
Війна з Росією Зеленський

У вівторок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський поділився інформацією про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка зараз забезпечується електрикою від генераторів

Зміст

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 30 вересня.

"Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори й станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков

За словами президента України, він вже дав доручення уряду.

"І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", - заявив Зеленський.

  • 29 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 вересня провів зустріч з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС, яка з 23 вересня перебуває в блекауті.
  • Президент Володимир Зеленський 30 вересня говорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем тижневий блекаут на Запорізькій АЕС.
Теги:
Відео
Новини
Економіка
екологія
Володимир Зеленський
окуповані території
ядерна безпека
Запорізька область
ядерна небезпека
воєнні злочини Росії
Запорізька АЕС
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
29 вересня, 2025 понедiлок
Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Київ
+9.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
21:38
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
21:25
Ексклюзив
зсу танк
Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин
21:07
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
20:58
Дональд Трамп
Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців
20:54
Володимир Зеленський
Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
20:35
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
20:01
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:47
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 1 загиблого та 28 поранених
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
18:16
Трамп і Путін
"Ти 4 роки борешся у війні, яка мала тривати тиждень": Трамп назвав Путіна "паперовим тигром", а Медведєва - "дурною людиною"
18:02
У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня
18:02
OPINION
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
18:00
інфекційні захворювання
Що з вакциною та чи треба носити захисні маски: в Україні розпочався епідсезон ГРВІ та коронавірусу
17:47
Дональд Трамп
Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм
17:46
Засновник Spotify Даніель Ек
Засновник Spotify Ек вирішив скласти повноваження гендиректора
17:42
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
17:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
"З 22 вересня почалася операція РФ на Балтиці": політаналітик Горбач назвав ключову країну-ціль
17:06
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 89 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
17:04
Огляд
Технологічно зрівнятись із РФ: Україна чекає на винищувачі Gripen, які кращі від російських Су
16:50
ЄС готується пришвидшити вступ України та Молдови, обходячи вето Угорщини, - FT
16:03
OPINION
Гроссі хоче стати генсеком ООН за сприяння Москви та Пекіна
15:58
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:52
Марія Холодна
Вбив, розчленував та намагався її спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років ув'язнення
15:40
Ізраїль
Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази
15:38
Вийшла збірка "Драма Панорама 2024", до якої увійшли найкращі сучасні українські пʼєси року
15:19
Омер Лайпан
Омер Лайпан: Черкес, який воює на боці Росії, — зрадник власного народу
14:52
Сибіга заявив, що "в короткій перспективі" очікується візит президента Польщі до України
14:38
PR
Дуальна освіта і компанія МХП
Дуальна освіта в Україні: як поєднати навчання з роботою та отримати практичний досвід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV