Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 вересня провів зустріч з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС, яка з 23 вересня перебуває в блекауті
Про це очільник МЗС поінформував в Х.
"У мене була зустріч з Рафаелем Гроссі про ситуацію на Запорізькій АЕС та терористичні дії Росії. Генеральний директор надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на заводі", – написав Сибіга.
Дипломат підкреслив, що окупанти вкрали АЕС та намагаються примусово її інтегрувати у російську мережу, "незважаючи на зростаючий ризик ядерного інциденту".
"Ми погодилися, що світ не може цього допустити. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута законному власнику України якомога швидше", – резюмував міністр.
Читайте також: Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
