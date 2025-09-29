Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС

Про це очільник МЗС поінформував в Х.

"У мене була зустріч з Рафаелем Гроссі про ситуацію на Запорізькій АЕС та терористичні дії Росії. Генеральний директор надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на заводі", – написав Сибіга.

Дипломат підкреслив, що окупанти вкрали АЕС та намагаються примусово її інтегрувати у російську мережу, "незважаючи на зростаючий ризик ядерного інциденту".

"Ми погодилися, що світ не може цього допустити. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута законному власнику України якомога швидше", – резюмував міністр.

