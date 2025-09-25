На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут, окупанти навмисне не відновлюють електропостачання, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

У компанії наголосили, що ЗАЕС другий день змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

"23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує", - підкреслили в Енергоатомі.

Там зазначили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

"Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті. Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта", - попередили в Енергоатомі.

Там закликали міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. "Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – Енергоатому, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", - йдеться у зверненні.