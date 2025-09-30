Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем

Про це він написав у telegram.

"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку", – поінформував український лідер.

Також Зеленський і Гутерріш обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", – наголосив президент.

Також співрозмовники порушили під час діалогу питання ситуації в Газі та ініціативи американського лідера Дональда Трампа з метою встановлення миру в Україні.

"Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали", – заявив Зеленський.