Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
Президент Володимир Зеленський 30 вересня обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем тижневий блекаут на Запорізькій АЕС, а також ініціативу президента США задля встановлення миру в Україні
Про це він написав у telegram.
"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку", – поінформував український лідер.
Також Зеленський і Гутерріш обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
"Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", – наголосив президент.
Також співрозмовники порушили під час діалогу питання ситуації в Газі та ініціативи американського лідера Дональда Трампа з метою встановлення миру в Україні.
"Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали", – заявив Зеленський.
- 25 вересня президент США Дональд Трамп обурився через несправність ескалатора, суфлера та проблеми зі звуком під час загальних дебатів Генасамблеї ООН і назвав це "зловісними подіями".
