"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування

Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму дописі в Truth Social.

Технічні проблеми під час його виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що тривають цього тижня, Трамп назвав справжньою ганьбою.

"Спочатку ескалатор, що вів до головної зали для виступів, різко зупинився. Він зупинився на місці. Дивно, що ми з Меланією не впали обличчям вперед на гострі краї сталевих сходів. Ми просто міцно трималися за поручні, інакше це була б катастрофа", - заявив президент США.

Він назвав це "абсолютним саботажем" і згадав матеріал The London Times, у якому йшлося про те, що працівники ООН "жартували про вимкнення ескалатора".

"Людей, які це зробили, слід заарештувати!", - написав Трамп.

Другим інцидентом, що обурив американського президента, стала несправність телесуфлера, через що Трампу довелося виголошувати промову напамʼять.

"Коли я стояв перед багатомільйонною телеаудиторією з усього світу та важливими лідерами в залі, мій телесуфлер не працював. Була холодна темрява. Я одразу подумав: "Ого, спочатку подія з ескалатором, а тепер ще й поганий телесуфлер. Що це за місце?" Потім я почав виголошувати промову без телесуфлера, який запрацював приблизно через 15 хвилин. Гарна новина полягає в тому, що промова отримала фантастичні відгуки. Можливо, вони оцінили той факт, що дуже мало хто міг би зробити те, що зробив я", - припустив Дональд Трамп.

Зрештою він пожалівся і на проблеми зі звуком, через які, як стверджує президент США, "світові лідери, якщо вони не використовували навушники перекладачів, нічого не чули".

"Це не був збіг обставин, це був потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно. Я надсилаю копію цього листа генеральному секретарю і вимагаю негайного розслідування. Не дивно, що Організація Об'єднаних Націй не змогла виконати роботу, для якої вона була створена. Усі записи камер безпеки на ескалаторі слід зберегти, особливо кнопку аварійної зупинки. Секретна служба залучена. Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав Трамп.