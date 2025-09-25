Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2025 четвер
10:01
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обурився через несправність ескалатора, суфлера та проблеми зі звуком під час загальних дебатів Генасамблеї ООН і назвав це "зловісними подіями"

Зміст

Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму дописі в Truth Social.

Технічні проблеми під час його виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що тривають цього тижня, Трамп назвав справжньою ганьбою.

"Спочатку ескалатор, що вів до головної зали для виступів, різко зупинився. Він зупинився на місці. Дивно, що ми з Меланією не впали обличчям вперед на гострі краї сталевих сходів. Ми просто міцно трималися за поручні, інакше це була б катастрофа", - заявив президент США.

Він назвав це "абсолютним саботажем" і згадав матеріал The London Times, у якому йшлося про те, що працівники ООН "жартували про вимкнення ескалатора".

"Людей, які це зробили, слід заарештувати!", - написав Трамп.

Другим інцидентом, що обурив американського президента, стала несправність телесуфлера, через що Трампу довелося виголошувати промову напамʼять.

"Коли я стояв перед багатомільйонною телеаудиторією з усього світу та важливими лідерами в залі, мій телесуфлер не працював. Була холодна темрява. Я одразу подумав: "Ого, спочатку подія з ескалатором, а тепер ще й поганий телесуфлер. Що це за місце?" Потім я почав виголошувати промову без телесуфлера, який запрацював приблизно через 15 хвилин. Гарна новина полягає в тому, що промова отримала фантастичні відгуки. Можливо, вони оцінили той факт, що дуже мало хто міг би зробити те, що зробив я", - припустив Дональд Трамп.

Зрештою він пожалівся і на проблеми зі звуком, через які, як стверджує президент США, "світові лідери, якщо вони не використовували навушники перекладачів, нічого не чули".

"Це не був збіг обставин, це був потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно. Я надсилаю копію цього листа генеральному секретарю і вимагаю негайного розслідування. Не дивно, що Організація Об'єднаних Націй не змогла виконати роботу, для якої вона була створена. Усі записи камер безпеки на ескалаторі слід зберегти, особливо кнопку аварійної зупинки. Секретна служба залучена. Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав Трамп.

  • Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що зупинив 7 війн за 7 місяців, чого не вдавалося жодному, а тому заслуговує на Нобелівську премію миру.
     
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:28
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
22:27
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
22:02
Марко Рубіо
Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
21:25
Ексклюзив
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
Більше новин
