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Блінкен і Бербок обговорили подальшу підтримку України

Увесь Лесь
4 грудня, 2024 середа
05:57
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі обговорив із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок подальшу підтримку України

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Про це Блінкен повідомив у соцмережі X уночі 4 грудня.

"Сьогодні під час моєї зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок ми обговорили важливість подальшої підтримки України і наголосили на необхідності припинення війни в Газі та звільнення всіх заручників", - написав Блінкен.

Бербок, своєю чергою, написала в X про необхідність підтримувати Україну так, щоб вона вела перемовини в сильній позиції.

"Україна сама вирішує, з якими цілями йти за стіл переговорів. Для цього вона повинна бути в позиції сили. І тому ми продовжуємо підтримувати Україну. У Китаї я дуже чітко дала зрозуміти те, що обговорювала зі своїми колегами місяцями в різних форматах - на зустрічі G7, на зустрічі у Варшаві, у Києві, в ЄС чи тут, у НАТО. У залі наявні різні елементи миру: гарантії політичної та матеріальної безпеки, членство в НАТО, міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню, виведення військ, територіальні питання, реконструкція, вирішення санкцій. Але навіть після 1000 днів війни Путіну бракує бажання припинити агресію та сісти за стіл переговорів. Кожен має виконувати свою роль. Перш за все, члени Ради безпеки ООН. Я також наголошувала на цьому в Китаї. Тільки разом ми можемо досягти миру", - написала Бербок.

Раніше повідомлялося, що Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Дипломати обговорили зокрема зміцнення протиповітряної оборони на тлі зими, потреби України в далекобійній зброї, євроатлантичну інтеграцію та досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО розпочалась у Брюсселі 3 грудня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не очікує на цій зустрічі дискусії про членство України в НАТО. Натомість, за його словами, учасники зустрічі мають намір зосередитися на допомозі Україні.

Теги:
Новини
Україна
Німеччина
США
Ентоні Блінкен
допомога Україні
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