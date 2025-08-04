Ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей ситуація стабілізувалася, - пресофіцер 59 ОШБо БпС "Степові Хижаки" Мишак

Про це розповів пресофіцер 59 ОШБо безпілотних систем "Степові Хижаки" Тарас Мишак в етері Еспресо.

"Ми на Покровському напрямку, але наша бригада не безпосередньо біля самого Покровська, вона ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Те, що ми бачимо в смузі відповідальності нашої бригади, зараз ситуація дещо стабілізувалась. Тобто, очевидно, росіяни зараз більше сконцентрували свої зусилля по штурму, власне, Покровська, з обходу Покровська, і, можливо, віддали цю мету виходу на адмінкордон з Дніпропетровської області. Тому що те, що ми бачимо, в нас зменшилась кількість штурмів. Вже не так активно вони це роблять, але вони продовжують обстрілювати, продовжують працювати їхні дрони, тобто в цьому плані активність не зменшилась", - розповів він.

Тарас Мишак зауважив, що росіяни не покидають спроб захопити Покровськ.

"Звичайно, загроза є (захоплення Покровська, - ред.). Росіяни не відкидають цих зусиль, цих спроб, вони концентруються, вони, як ви знаєте, вписали Донецьку область в свою конституцію і вони будуть намагатися дотиснути її 100% тут, але Сили оборони тримають, відбувають ці атаки, і я думаю, що просто ще далекий до захоплення", - додав пресофіцер 59 ОШБо безпілотних систем "Степові Хижаки".