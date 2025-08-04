Ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей ситуація стабілізувалася, - пресофіцер 59 ОШБо БпС "Степові Хижаки" Мишак
Ситуація ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей стабілізувалася, росіяни сконцентрували свої зусилля на штурм Покровська
Про це розповів пресофіцер 59 ОШБо безпілотних систем "Степові Хижаки" Тарас Мишак в етері Еспресо.
"Ми на Покровському напрямку, але наша бригада не безпосередньо біля самого Покровська, вона ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Те, що ми бачимо в смузі відповідальності нашої бригади, зараз ситуація дещо стабілізувалась. Тобто, очевидно, росіяни зараз більше сконцентрували свої зусилля по штурму, власне, Покровська, з обходу Покровська, і, можливо, віддали цю мету виходу на адмінкордон з Дніпропетровської області. Тому що те, що ми бачимо, в нас зменшилась кількість штурмів. Вже не так активно вони це роблять, але вони продовжують обстрілювати, продовжують працювати їхні дрони, тобто в цьому плані активність не зменшилась", - розповів він.
Тарас Мишак зауважив, що росіяни не покидають спроб захопити Покровськ.
"Звичайно, загроза є (захоплення Покровська, - ред.). Росіяни не відкидають цих зусиль, цих спроб, вони концентруються, вони, як ви знаєте, вписали Донецьку область в свою конституцію і вони будуть намагатися дотиснути її 100% тут, але Сили оборони тримають, відбувають ці атаки, і я думаю, що просто ще далекий до захоплення", - додав пресофіцер 59 ОШБо безпілотних систем "Степові Хижаки".
- Станом на п'ятницю, 1 серпня, російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого.
- 2 серпня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський після відвідин захисних рубежів Сил оборони України на Покровському напрямку (Донеччина) розповів, у який спосіб там наразі діє противник і що натомість запропоновано ним як воєначальником.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе