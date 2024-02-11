Близько 15 тис. непальців воюють на боці РФ у війні проти України, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Видання поспілкувалося безпосередньо з непальцем, який повернувся з російсько-української війни з пораненнями.

"Я пішов в російську армію не заради задоволення. У Непалі у мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було неправильне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація", – сказав непалець.

Він приїхав до Москви у вересні минулого року. За його словами, після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут зі зброєю та базовим спорядженням. Він двічі відправлявся до Бахмута і пробув там загалом місяць. Під час другого разу він отримав кулю в стегно, а потім влучили осколки касетної бомби.

Минулого року російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземців, які приєднаються до Росії. Пакет включав зарплату не менше 2 тис. доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта. Адже паспорт Непалу вважається одним із найгірших у світі за глобальною мобільністю.

Скільки непальців перебувають на війні

Уряд Непалу стверджує, що близько 200 громадян воюють на боці Росії й щонайменше 13 непальців загинули в зоні бойових дій. Але законодавці та правозахисники в Непалі кажуть, що ці офіційні оцінки дуже занижені.

Опозиційна непальська законодавиця й колишня міністерка закордонних справ Бімала Рай Паудял заявила цього тижня, що на передовій воюють від 14 тис. до 15 тис. непальців.

За даними Міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені.

У російському МЗС на запитання CNN про кількість непальців, завербованих російською армією, і скільки з них загинуло на даний момент, не відповіли.

Громадська активістка з Катманду Кріту Бхандарі, яка стала лідеркою групи членів родин непальських чоловіків, які воюють у Росії, зазначила, що протягом останніх тижнів до неї звернулося близько 2 тис. сімей з проханням допомогти зв’язатися зі зниклими безвісти близькими або повернути додому тих, хто все ще підтримує зв’язок.

За словами Бхандарі, сотні сімей кажуть, що їхні родичі в Росії не виходили на зв’язок протягом багатьох тижнів або навіть місяців.

Де готують найманців

Видання CNN також визначило, що непальські чоловіки тренуються в навчальному центрі "Авангард" у Підмосков’ї. За даними свідків, іноземні найманці навчаються там стріляти з ракетних установок, кулеметів, керувати безпілотниками і танками.

Крім непальців, у центрі проходять тренування вихідці з Афганістану, Індії, Конго, Єгипту. Після базової підготовки в "Авангарді" частина найманців проходить тренування на полігоні "Алабіно" в Підмосков’ї.

Кілька непальських бійців, які повернулися додому, звинуватили Росію в тому, що вона використовує їх як гарматне м'ясо.