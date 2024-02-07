Росія через туристичні фірми вербує найманців у Сирії до лав окупаційної армії, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.



Зазначається, що підготовка відбувається на території Сирії неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires.

Перша партія - близько 1000 найманців - проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти - на територію РФ.

За даними розвідки, після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів.

Крім того, рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні - зокрема й через участь Росії у війні на території арабської республіки, Москва реалізує через туристичні фірми.

Так, сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

ГУР додає, що в місті Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ та подальша участь у бойових діях в Україні.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - наголошують в українській розвідці.

Фото: ГУР