Росія через туристичні фірми вербує найманців у Сирії до лав окупаційної армії, - ГУР
Росія набирає сирійських найманців для участі у бойових діях проти України. Рекрутинг чоловічого населення Сирії Москва реалізує через туристичні фірми
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що підготовка відбувається на території Сирії неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires.
Перша партія - близько 1000 найманців - проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти - на територію РФ.
За даними розвідки, після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів.
Крім того, рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні - зокрема й через участь Росії у війні на території арабської республіки, Москва реалізує через туристичні фірми.
Так, сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.
ГУР додає, що в місті Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ та подальша участь у бойових діях в Україні.
"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - наголошують в українській розвідці.
Фото: ГУР
- Також повідомлялося, що через значний брат офіцерів молодшої ланки в окупаційній армії росіяни почали вербувати громадян Білорусі на навчання у військових навчальних закладах.
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