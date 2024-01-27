На тлі дефіциту офіцерів в армії РФ вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники збройних сил РФ проводять так звані дні відкритих дверей у районних центрах Білорусі, де молоді пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.