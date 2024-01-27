На тлі дефіциту офіцерів в армії РФ вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, - Спротив
Через значний брат офіцерів молодшої ланки в окупаційній армії росіяни почали вербувати громадян Білорусі на навчання у військових навчальних закладах
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що представники збройних сил РФ проводять так звані дні відкритих дверей у районних центрах Білорусі, де молоді пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.
- Раніше Спротив повідомляв, що працівники слідчого комітету РФ у тимчасово окупованому Луганську проводять "патріотичні бесіди" з учнями окупаційного навчально-виховного комплексу ім. космонавта Г. Т. Берегового.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе