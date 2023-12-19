РФ на ТОТ Луганщини вербує "кадетів", яких надалі везуть до Москви готувати до діяльності проти України, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни вербують "кадетів" з фейкового навчально-виховного комплексу імені космонавта Г. Т. Берегового. З юнаками проводять "патріотичні бесіди" працівники Слідчого комітету РФ, зокрема їм "передають досвід" репресування українців. Також кращих "кадетів" вивезли на обмін досвіду до Москви", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що таким чином окупанти сподіваються виховати покоління яничарів, які надалі воюватимуть проти України, оскільки Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють.