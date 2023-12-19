РФ на ТОТ Луганщини вербує "кадетів", яких надалі везуть до Москви готувати до діяльності проти України, - ЦНС
Працівники Слідчого комітету РФ у тимчасово окупованому Луганську проводять "патріотичні бесіди" з учнями окупаційного навчально-виховного комплексу ім. космонавта Г. Т. Берегового
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни вербують "кадетів" з фейкового навчально-виховного комплексу імені космонавта Г. Т. Берегового. З юнаками проводять "патріотичні бесіди" працівники Слідчого комітету РФ, зокрема їм "передають досвід" репресування українців. Також кращих "кадетів" вивезли на обмін досвіду до Москви", - йдеться у повідомленні.
ЦНС зазначає, що таким чином окупанти сподіваються виховати покоління яничарів, які надалі воюватимуть проти України, оскільки Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють.
- Раніше ЦНС повідомив, що загарбники відкривають на тимчасово окупованих територіях "школи журналістики", сподіваючись заманити до них молодь.
- Крім того, окупанти на ТОТ України залучають вагнерівців читати дітям пропагандистські лекції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе