Рашисти залучають вагнерівців читати пропагандистські лекції дітям із ТОТ України
Росіяни популяризують війну РФ проти України серед дітей із тимчасово окупованих територій - проводять пропагандистські "лекції" та залучають до таких "бесід" вагнерівців
Про це пише Центр національного спротиву.
Дітям, яких росіяни вивезли із тимчасово окупованих територій у дитячі табори, організовують так звані "діалоги з героями" - окупанти проводять пропагандистські лекції проти України.
Було зафіксовано випадок, коли таким "лектором" став наркоторговець із розформованої ПВК Вагнера.
"Лектор", якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі. У 2022 році його завербували у ПВК Вагнера й він вирушив в Україну. За пів року контракт закінчився і він тепер проводить "уроки мужності", - йдеться в повідомленні.
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14 грудня команда Save Ukraine повідомила, що з тимчасово окупованих територій повернули чотирьох дітей, батьки однієї з них — українські військовослужбовці. Це була 14-та рятувальна місія Save Ukraine, якій на сьогодні вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 223 українські дитини
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