Рашисти залучають вагнерівців читати пропагандистські лекції дітям із ТОТ України

Про це пише Центр національного спротиву.

Дітям, яких росіяни вивезли із тимчасово окупованих територій у дитячі табори, організовують так звані "діалоги з героями" - окупанти проводять пропагандистські лекції проти України.

Було зафіксовано випадок, коли таким "лектором" став наркоторговець із розформованої ПВК Вагнера.

"Лектор", якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі. У 2022 році його завербували у ПВК Вагнера й він вирушив в Україну. За пів року контракт закінчився і він тепер проводить "уроки мужності", - йдеться в повідомленні.