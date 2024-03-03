Бої на підступах до Часового Яру: українські війська тримають оборону в Богданівці та Іванівці

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у телемарафоні.

"Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів", - заявив Євлаш.

За його словами, ворог також намагається атакувати в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

Крім цього, Росія не полишає спроб захопити населений пункт Часів Яр, однак поки що безрезультатно. Українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.