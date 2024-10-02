Брак сил і засобів відчувається на всіх ділянках фронту, зокрема у Вугледарі, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз на лінії фронту один з найскладніших періодів за всі попередні часи. Наразі на всіх ділянках фронту ворог намагається використати перевагу в живій силі та техніці. Ця перевага є відчутною. У Вугледарі одна наша бригада протистояла п'яти російським. Якщо порахувати чисельність особового складу в нашій бригаді та у противника, то співвідношення по живій силі було 1 до 10-12. Додаємо сюди ворожі КАБи, які є одним із постійних елементів російського нападу та протидії, проти яких досі немає ефективних засобів. Це створює умови для переваги противника в просуванні", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, те, що було зроблено у Вугледарі захисниками 72-ї бригади, – це мужність і подвиг. Але якби в нас були сили та засоби, щоб убезпечити охоплення Вугледара з флангів, то, напевно, Вугледар можна було б обороняти й далі.

"Брак сил і засобів відчувається на всіх ділянках фронту. Командувач Сирський також говорить про те, що є потреба в мотивованій піхоті. Існує потреба в більшому часі для підготовки військових, які мобілізуються, але часу бракує", - наголосив Згурець.