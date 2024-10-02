"Не хочу лякати, але фронт наближатиметься": боєць ЗСУ Ієвлєв заявив про брак піхоти для збереження позицій

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ключова позиція - це мобілізація. Усі кажуть, що росіяни зробили щось нове на фронті, що вони мали таку динаміку в Донецькій області, яку ми могли спостерігати з квітня після боїв за Авдіївку. Нічого надзвичайно нового там не було. Проблема полягає виключно в тому, що у нас дуже серйозна нестача піхоти. Без піхоти позиції не втримуються", - наголосив Ієвлєв.

За словами військовослужбовця ЗСУ, українські штурмовики відбивають позиції, БПЛА літають і знищують ворожу техніку.

"Повірте, на тих рубежах, де ворог просунувся, спалено дуже багато техніки. Це серйозний удар для російської армії. Але ключове питання: якщо немає піхоти, то хто буде тримати рубежі? А з піхотою дійсно є певні проблеми. Не хочу нікого лякати, але, на жаль, лінія фронту буде наближатися й наближатися", - додав Ієвлєв.

За минулу добу 1 жовтня на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Російські окупанти найактивніше наступають на Покровському, Курахівському і Куп’янському напрямках.

1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела Суспільного в бригаді, що обороняє місто спростовують повну окупацію.







