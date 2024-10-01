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Росіяни найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. З початку доби відбулось 74 зіткнень

Влад Дідусь
1 жовтня, 2024 вiвторок
17:17
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

З початку доби, 1 жовтня, на фронті відбулось 74 бойових зіткнень, російські терористи найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 (1 жовтня).

Прикордонні райони Сумщини та Харківщини продовжують потерпати від російських ударів. Терористи били КАБами по районах Білопілля, Вишеньок, Студенка, Павлівки, Степного, Токарівки та Уланового.

Від артобстрілів терористів сьогодні постраждали низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Галаганівка, Дем’янівка та Бачівськ.

Ворог також завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 12 КАБів по Курській області.

Ситуація на фронті

"Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти й далі активно діють на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні.

  • На Харківському напрямку відбулося 2 ворожі атаки у районах Вовчанська та Стариці. Тривають бої. Ситуація контрольована.
  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагається просунутися до позицій ЗСУ в районах 10 населених пунктів. 9 атак противника тривають неподалік Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано 17 боєзіткнень.
  • Агресор збільшив кількість атак до 10 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Греківки, Невського, Новосадового та в Серебрянському лісі. 3 боєзіткнення наразі тривають.
  • На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів біля Часового Яру та Григорівки. Наступ в напрямку Ступочок відбито українськими воїнами.
  • На Торецькому напрямку відбулося 7 штурмів у районах Торецька та Щербинівки, де противник і зараз проводить 2 штурми.
  • Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 14 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі ще тривають бої у двох локаціях в районах Лисівки та Селідового. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Чунишиному.
  • Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Цукуриного, Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки протягом дня відбулось 17 бойових зіткнень, 5 атак окупанта тривають.
  • На Времівському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив. Натомість ворожа авіація завдала 5 ударів в районах Богоявленки, Темирівки, Новодарівки та Урожайного.
  • На Оріхівському напрямку відбулось 3 безрезультатних для росіян бойових зіткнення в районі Малих Щербаків та Новоданилівки. Ворог завдав ударів КАБами по Запоріжжю.
  • На решті напрямків суттєвих змін не відбулось.

"Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - наголосили в Генштабі.

Теги:
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