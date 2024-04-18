Британія надала Україні обладнання для покращення роботи ТЦК
Уряд Великої Британії передав ноутбуки, сканери та принтери для роботи з реєстром "Оберіг", який використовують у ТЦК та СП
Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram.
У межах проєкту SDA передали 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії.
"Вдячна уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні – і особливо реформ у сфері оборони", – подякувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
- 15 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відповів, чому військово-повітряні сили країни не можуть збивати дрони над Україною, як це зробили в Ізраїлі.
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