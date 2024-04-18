Британія надала Україні обладнання для покращення роботи ТЦК

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram.

У межах проєкту SDA передали 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії.

"Вдячна уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні – і особливо реформ у сфері оборони", – подякувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.