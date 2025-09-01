Британія продовжила програму захисту українців Ukraine Permission Extension ще на два роки

Про це оголосила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер під час виступу в парламенті.

"Ми й надалі будемо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці", — заявила вона, зазначивши, що деталі оновленої програми уряд оприлюднить пізніше.

За словами Купер, підтримка українських родин, а також допомога людям із Сирії та Гонконгу свідчить про те, що Велика Британія й надалі готова захищати тих, хто втікає від війни чи політичних переслідувань.