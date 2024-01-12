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Війна з Росією: хроніка
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Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині

12 січня, 2024 п'ятниця
11:28
Війна з Росією безпілотник

Українські військові, що діють на лівому березі річки Дніпро Херсонської області, використовують FPV-дрони, якими нищать російських загарбників

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що українські сили використовують FPV-дрони разом з артилерією для атаки транспортних засобів російських військових сил.

Крім цього, розвідка наводить інформацію від воєнкора РФ, який каже, що 90% російської техніки було знищено в районі селища Кринки Херсонської області.

"Найімовірніше, неможливість Росії протистояти FPV-дрони пов'язана з нестачею російських засобів електронної боротьби в цьому регіоні", - припустили у розвідці.

  • Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, зазначила, що на лівобережжі Херсонщини штурмові дії не дали ворогу тих результатів, які вимагає їхнє військово-політичне керівництво, тому він зараз удався до атак з повітря.
зброя
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Велика Британiя
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