Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині
Українські військові, що діють на лівому березі річки Дніпро Херсонської області, використовують FPV-дрони, якими нищать російських загарбників
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що українські сили використовують FPV-дрони разом з артилерією для атаки транспортних засобів російських військових сил.
Крім цього, розвідка наводить інформацію від воєнкора РФ, який каже, що 90% російської техніки було знищено в районі селища Кринки Херсонської області.
"Найімовірніше, неможливість Росії протистояти FPV-дрони пов'язана з нестачею російських засобів електронної боротьби в цьому регіоні", - припустили у розвідці.
- Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, зазначила, що на лівобережжі Херсонщини штурмові дії не дали ворогу тих результатів, які вимагає їхнє військово-політичне керівництво, тому він зараз удався до атак з повітря.
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