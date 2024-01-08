Ворог може припинити штурми на лівобережній Херсонщині на певний час, - Гуменюк
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що на лівобережжі Херсонщини штурмові дії не дали ворогу тих результатів, які вимагає їхнє військово-політичне керівництво, тому він зараз удався до атак з повітря
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Останніми днями ми спостерігали збільшення ворожих штурмів, до 18. Але минулі дві доби характеризувалися надзвичайним спадом такої активності. Натомість ворог намагається використовувати некеровані авіаційні ракети з тактичної авіації. Противник атакує з великою обережністю, бо розуміє, що наша робота ППО по їхніх літаках на цьому напрямку красномовно переконує, що ризикувати не варто. Однак очевидним є те, що штурмові дії не дали окупантам тих результатів, які вимагає їхнє військово-політичне керівництво. Тому противник зараз вдався до атак з повітря", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами, за минулу добу противником були направлені на Кринки 8 некерованих ракет, а штурмових дій зафіксовано тільки три.
"Також у нашому зведенні фігурує потужне знищення авто бронетанкової техніки, аж понад 10 одиниць. Це говорить про те, що штурмові дії на певний період часу можуть бути "приморожені", у тому числі й в умовах тієї погоди, яка зараз ускладнює окупантам перебування на лівому березі", - зауважила Наталя Гуменюк.
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