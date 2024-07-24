Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що атака безпілотників по російському складу зброї у Сергєєвці Воронезької області, ймовірно, призвела до майже цілковитого знищення всього, що там було. У розвідці заявляють, що це стало значною втратою для армії РФ, оскільки склад охоплював близько 9 квадратних кілометрів.

Ймовірно, склад був місцем зберігання боєприпасів "земля-земля", а також стрілецької зброї для застосування на фронті в Україні.

"Це ще більше ускладнить Росії і так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів", - вважають у розвідці.

Водночас там додають, що це ще більше підкреслює "неспроможність Росії захистити ключові об’єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною".

Як повідомляють у розвідці, Росія не може дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження".

"Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку, повідомляючи ймовірність свого попиту", - додали у міноборони Британії.