Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області
Українські безпілотники вночі 7 липня атакували склад боєприпасів у Воронезькій області - це стало значною втратою для російської армії
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що атака безпілотників по російському складу зброї у Сергєєвці Воронезької області, ймовірно, призвела до майже цілковитого знищення всього, що там було. У розвідці заявляють, що це стало значною втратою для армії РФ, оскільки склад охоплював близько 9 квадратних кілометрів.
Ймовірно, склад був місцем зберігання боєприпасів "земля-земля", а також стрілецької зброї для застосування на фронті в Україні.
"Це ще більше ускладнить Росії і так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів", - вважають у розвідці.
Водночас там додають, що це ще більше підкреслює "неспроможність Росії захистити ключові об’єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною".
Як повідомляють у розвідці, Росія не може дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження".
"Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку, повідомляючи ймовірність свого попиту", - додали у міноборони Британії.
- Нагадаємо, що 7 липня росіяни заявили, що уламки дронів спричинили пожежу на одному зі складів та детонацію "вибухонебезпечних об'єктів". Тоді влада оголосила евакуацію населення.
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