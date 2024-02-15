Британська розвідка оцінила наслідки знищення корабля "Цезар Куніков" для РФ

Про це інформує британська розвідка.

Там зазначили, що корабель "Цезар Куніков" відігравав важливу роль у матеріально-технічному забезпеченні Чорноморського флоту РФ та російської війни в Україні.

"Втрата судна майже напевно ще більше зменшить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюг ЧФ РФ вразливим до нових атак", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії вказали, що також втрата Росією корабля зменшить резерви для підтримки логістичних перевезень між материковою Росією і Кримом, у випадку закриття Кримського мосту.

"Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити ініціативу у Росії у морі", - додали у британській розвідці.