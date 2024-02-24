Британська розвідка оцінила втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну у 2022 році. Це щонайменше 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також принаймні 100 000 військових.
"За два роки конфлікту втрати Росії збігаються - а в багатьох випадках і перевищують - ті, що становили її початкову силу", - вважають у розвідці.
За даними Великої Британії, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.
"Мобілізація, виробництво та відновлення запасів означають, що втрати були компенсовані. Російські сили в Україні тепер численніші, ніж на початку війни. Тепер вони можуть підтримувати атаки вздовж фронту і проводити стратегію атриції проти українських сил", - йдеться у повідомленні.
- За даними Генштабу, армія РФ за два роки повномасштабного вторгнення втратила понад 409 тисяч військових.
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