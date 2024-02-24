Літак, 36 артсистем і 770 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 409 010 (+770)

танків ‒ 6534 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 12 425 (+15)

артилерійських систем – 9952 (+36)

РСЗВ – 999 (+0)

засобів ППО ‒ 684 (+2)

літаків – 340 (+1)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31)

крилатих ракет ‒ 1905 (+2)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 988 (+28)

спеціальної техніки ‒ 1576 (+1)

Ситуація на фронті: війська РФ 44 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар’їнському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Зазнаючи втрат, ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безрезультатних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Окупанти вночі атакували Україну "шахедами": ЗСУ уразили 6 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БПЛА типу Shahed. Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.

Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

А наші ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.