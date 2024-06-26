Британська розвідка оцінила, як на зростання злочинності у РФ впливає повернення колишніх ув'язнених з фронту

Про це інформує розвідка Великої Британії.

Так, голова Держдуми з питань захисту сім'ї, питань батьківства, материнства і дитинства Ніна Останіна наголосила на необхідності тримати колишніх в'язнів під постійним наглядом правоохоронних органів, оскільки ці колишні ув'язнені не соціалізовані, а суспільство має бути захищене від таких людей.

Водночас депутат Держдуми Максим Іванов попередив, що після повернення колишніх ув'язнених з війни можливе зростання злочинності.

Натомість перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що ув'язненим, які воювали в Україні, й узагалі не можна дозволяти повертатися в Росію до перемоги у війні з Україною.

У розвідці додали, що з 1 січня 2023 року Генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності, ймовірно, частково через можливе зростання насильницьких злочинів, скоєних колишніми ув'язненими, які повернулися з України після участі в бойових діях.

За даними незалежного російського ЗМІ "Верстка", станом на квітень 2024 року щонайменше 107 росіян було вбито і ще 100 серйозно поранено військовослужбовцями, які повернулися з фронту.

За оцінкою британської розвідки, вербування ув'язнених до лав збройних сил Росії та наслідки для російських громад після їхнього звільнення є практикою та ризиком, на який готовий піти російський уряд, щоб продовжувати війну в Україні.