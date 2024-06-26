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Війна з Росією: хроніка
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Британська розвідка оцінила, як на зростання злочинності у РФ впливає повернення колишніх ув'язнених з фронту

26 червня, 2024 середа
14:31
Війна з Росією

Кілька депутатів російської Держдуми нещодавно висловили побоювання щодо можливого зростання злочинності після повернення з фронту колишніх ув'язнених

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Про це інформує розвідка Великої Британії.

Так, голова Держдуми з питань захисту сім'ї, питань батьківства, материнства і дитинства Ніна Останіна наголосила на необхідності тримати колишніх в'язнів під постійним наглядом правоохоронних органів, оскільки ці колишні ув'язнені не соціалізовані, а суспільство має бути захищене від таких людей. 

Водночас депутат Держдуми Максим Іванов попередив, що після повернення колишніх ув'язнених з війни можливе зростання злочинності.

Натомість перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що ув'язненим, які воювали в Україні, й узагалі не можна дозволяти повертатися в Росію до перемоги у війні з Україною.

У розвідці додали, що з 1 січня 2023 року Генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності, ймовірно, частково через можливе зростання насильницьких злочинів, скоєних колишніми ув'язненими, які повернулися з України після участі в бойових діях. 

За даними незалежного російського ЗМІ "Верстка", станом на квітень 2024 року щонайменше 107 росіян було вбито і ще 100 серйозно поранено військовослужбовцями, які повернулися з фронту. 

За оцінкою британської розвідки, вербування ув'язнених до лав збройних сил Росії та наслідки для російських громад після їхнього звільнення є практикою та ризиком, на який готовий піти російський уряд, щоб продовжувати війну в Україні.

  • 12 червня повідомлялось, що у Російській Федерації планують закрити щонайменше 57 колоній, оскільки через мобілізацію ув’язнених приміщення в’язниць пусті.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
Велика Британiя
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