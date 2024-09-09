Британська розвідка показала супутникові знімки наслідків удару України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області РФ
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало супутникові знімки, які демонструють масштаби руйнувань на авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області Росії, завданих українським ударом 22 серпня 2024 року
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Український удар по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області Росії 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання", - зазначили у розвідці.
Атака України по російській авіабазі спричинила наступні руйнування:
- 4 укриття для літаків - повністю знищені;
- 3 укриття для літаків - зазнали значних пошкоджень;
- радіолокаційна станція - зруйнована;
- допоміжні будівлі та відкриті складські приміщення - знищені.
- У ніч проти 22 серпня СБУ спільно з ССО атакували військовий аеродром окупантів "Маринівка" у Волгоградській області. Уражено склади з КАБами та паливом. У мережі оприлюднили супутникові знімки, на яких видно наслідки удару
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