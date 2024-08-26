Британська розвідка проаналізувала наслідки удару ЗСУ по аеродрому "Халіно" на Курщині

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, супутникові знімки за 14 серпня показали, що українські сили знищили російський безпілотник "Оріон", а також уразили винищувач Міг-29 на аеродромі "Халіно".

Представлений російськими військовими у 2020 році "Оріон" - це БПЛА дальньої дії середньої висоти. Він в основному використовується як платформа для розвідки та спостереження, хоча може бути оснащений керованими боєприпасами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 August 2024.



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