Британська розвідка проаналізувала наслідки удару ЗСУ по аеродрому "Халіно" на Курщині
Українські військові 14 серпня вдарили по військовому аеродрому "Халіно" в Курській області РФ. Через це було уражено винищувач Міг-29 та безпілотник "Оріон"
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Так, супутникові знімки за 14 серпня показали, що українські сили знищили російський безпілотник "Оріон", а також уразили винищувач Міг-29 на аеродромі "Халіно".
Представлений російськими військовими у 2020 році "Оріон" - це БПЛА дальньої дії середньої висоти. Він в основному використовується як платформа для розвідки та спостереження, хоча може бути оснащений керованими боєприпасами.
- У ніч на середу, 14 серпня, далекобійні дрони Служби безпеки України, Збройних Сил України й Головного управління розвідки Міноборони України здійснили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення атаку на російські військові аеродроми.
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