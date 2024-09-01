Британська розвідка розповіла про просування армії РФ на Покровському напрямку
За останній тиждень російські сухопутні війська прискорили своє просування у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Так, за останні сім днів російські сухопутні війська прискорили своє просування до Покровська. Ворог перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.
"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", - припускають розвідники.
Зазначається, що Покровськ є ключовим логістичним центром на Донеччині, тому, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання. У Британії припускають, що це, ймовірно, ускладнить Україні поповнювати запаси до кількох ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром.
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