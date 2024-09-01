Британська розвідка розповіла про просування армії РФ на Покровському напрямку

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, за останні сім днів російські сухопутні війська прискорили своє просування до Покровська. Ворог перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.

"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", - припускають розвідники.

Зазначається, що Покровськ є ключовим логістичним центром на Донеччині, тому, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання. У Британії припускають, що це, ймовірно, ускладнить Україні поповнювати запаси до кількох ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром.