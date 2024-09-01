"Ситуація складна, але росіяни зазнають відчутних втрат": Сирський про становище на Покровському напрямку
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 1 вересня заявив, що на напрямку головного удару окупантів ситуація залишається складною
Про це він написав у Facebook.
"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", - йдеться у дописі.
Сирський зауважив, що попри перевагу російських окупантів у кількості озброєння та людей, завдяки нашим воїнам вони зазнають відчутних втрат.
"Боротьба за Україну триває", - підкреслив головком.
- Протягом минулої доби 31 серпня РФ продовжувала наступальні дії на фронті, кількість бойових зіткнень зросла до 199. Найбільш активні окупанти на Покровському і Курахівському напрямках.
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