"Ситуація складна, але росіяни зазнають відчутних втрат": Сирський про становище на Покровському напрямку

Про це він написав у Facebook.



"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", - йдеться у дописі.



Сирський зауважив, що попри перевагу російських окупантів у кількості озброєння та людей, завдяки нашим воїнам вони зазнають відчутних втрат.



"Боротьба за Україну триває", - підкреслив головком.

Протягом минулої доби 31 серпня РФ продовжувала наступальні дії на фронті, кількість бойових зіткнень зросла до 199. Найбільш активні окупанти на Покровському і Курахівському напрямках.