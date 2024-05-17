Британська розвідка спрогнозувала, як зміниться хід війни після відставки Шойгу

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Андрій Бєлоусов, який замінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони РФ, професійний економіст без військового досвіду. З січня 2020 року він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до цього працював помічником президента з економічних питань.

"Ймовірно, що його призначення спрямоване на забезпечення більшої ефективності у витратах на оборону та тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил РФ", - пишуть аналітики.

Також вони припускають, що для Бєлоусова це призначення, ймовірно, стане надзвичайно складним завданням, враховуючи високий рівень корупції в російському міноборони та армії.

"Зміна міністра оборони навряд чи матиме значний негайний вплив на ведення російської війни в Україні. Оскільки Путін також оголосив, що не буде змін щодо керівних посад у Генеральному штабі збройних сил Росії, поточний російський підхід до війни, ймовірно, не зміниться", - додали розвідники.