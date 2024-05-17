Британська розвідка спрогнозувала, як зміниться хід війни після відставки Шойгу
Розвідка Великої Британії не передбачає змін у ході війни в Україні зі сторони Росії після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що Андрій Бєлоусов, який замінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони РФ, професійний економіст без військового досвіду. З січня 2020 року він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до цього працював помічником президента з економічних питань.
"Ймовірно, що його призначення спрямоване на забезпечення більшої ефективності у витратах на оборону та тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил РФ", - пишуть аналітики.
Також вони припускають, що для Бєлоусова це призначення, ймовірно, стане надзвичайно складним завданням, враховуючи високий рівень корупції в російському міноборони та армії.
"Зміна міністра оборони навряд чи матиме значний негайний вплив на ведення російської війни в Україні. Оскільки Путін також оголосив, що не буде змін щодо керівних посад у Генеральному штабі збройних сил Росії, поточний російський підхід до війни, ймовірно, не зміниться", - додали розвідники.
- Російський диктатор Путін 12 травня оголосив про кадрові зміни в уряді Кремля – Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони Росії має замінити Андрєй Бєлоусов, який у попередньому уряді був першим заступником голови уряду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.31 Купівля 39.31Продаж 39.87
- EUR Купівля 42.62Продаж 43.32
- Актуальне
- Важливе