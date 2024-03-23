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Британська розвідка вважає, що РФ навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів

23 березня, 2024 субота
12:45
Війна з Росією війна з Росією нафта ППО безпілотник

Нещодавні атаки українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 10% потужностей нафтопереробних заводів у Росії. РФ навряд чи зможе захистити всі НПЗ від триваючих українських ударів

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

З посиланням на повідомлення в українських спецслужбах розвідка зазначає, що Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. Так, 15-16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області.

Міноборони Британії зауважує, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА.

Британська розвідка наголошує, що такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок палива. Зокрема, недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

Водночас капітальний ремонт на НПЗ може зайняти певний час, а через санкції він затягнеться.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - підкреслює розвідка Британії.

  • 22 березня у Financial Times із посиланням на власні джерела повідомили, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки це може призвести до зростання світових цін.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що це наша війна і ми ні в кого не будемо питати дозволу щодо військово-промислового комплексу РФ.
  • Зокрема, вночі 23 березня жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомили про пожежу в районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника.
Теги:
Україна
Росія
нафта
безпілотник
Велика Британiя
нафтобаза
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