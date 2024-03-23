Британська розвідка вважає, що РФ навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

З посиланням на повідомлення в українських спецслужбах розвідка зазначає, що Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. Так, 15-16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області.

Міноборони Британії зауважує, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА.

Британська розвідка наголошує, що такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок палива. Зокрема, недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

Водночас капітальний ремонт на НПЗ може зайняти певний час, а через санкції він затягнеться.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - підкреслює розвідка Британії.