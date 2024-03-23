Британська розвідка вважає, що РФ навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів
Нещодавні атаки українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 10% потужностей нафтопереробних заводів у Росії. РФ навряд чи зможе захистити всі НПЗ від триваючих українських ударів
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
З посиланням на повідомлення в українських спецслужбах розвідка зазначає, що Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. Так, 15-16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області.
Міноборони Британії зауважує, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА.
Британська розвідка наголошує, що такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок палива. Зокрема, недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.
Водночас капітальний ремонт на НПЗ може зайняти певний час, а через санкції він затягнеться.
"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - підкреслює розвідка Британії.
- 22 березня у Financial Times із посиланням на власні джерела повідомили, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки це може призвести до зростання світових цін.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що це наша війна і ми ні в кого не будемо питати дозволу щодо військово-промислового комплексу РФ.
- Зокрема, вночі 23 березня жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомили про пожежу в районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе