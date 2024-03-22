США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
- Минулого тижня у Росії продовжили палати нафтопереробні заводи, окрім того, над областями РФ чи не щодня літали десятки безпілотників, вражаючи різні цілі.
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