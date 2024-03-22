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Війна з Росією: хроніка
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Ми не збираємося ні у кого питати, що атакувати на території Росії: Данілов на КБФ про начебто запит від США не бити по російських НПЗ

22 березня, 2024 п'ятниця
19:42
Війна з Росією Олексій Данілов (ліворуч)

Секретар РНБО України Олексій Данілов під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що це наша війна і ми ні у кого не будемо питати дозволу щодо військово-промислового комплексу РФ

Про це він розповів під час трансляції форуму в етері Еспресо.

"Дуже дивно, що в американській пресі з'явилася така публікація, це несподівана річ. Я не знаю, хто і для чого це зробив. США – велика країна і вона не може собі дозволяти такі речі. Те, що стосується нашої війни, ключове словосполучення – нашої війни, ми не збираємося ні у кого питати, що будемо атакувати на території Росії. Ми будемо нищити росіян там, де будемо їх знаходити. Все, що стосується військово-промислового комплексу Російської Федерації, ми не будемо ні у кого питати дозволу. Я хочу, щоб ми це з вами розуміли. А якщо говорити за майбутнє, то треба згадати минуле, це дуже важлива річ", - зауважив секретар РНБО України.

За його словами, ніхто не хоче згадувати минуле, як відбувалися події у минулому і чому ми саме сьогодні опинилися у стадії війни.

"А я зауважу, тому що дехто вважав, що нас як нації не існує, і це не Росія. Росія була непоодинока у таких думках, у таких інформаційних плазмонах, які росіяни постійно насаджували на Захід і пояснювали західним політикам, що нас немає. І багато, хто вірив. Тому що такі книжки, які переписала Росія свого часу, знаходяться у цих всіх Стенфордах, Оксфордах і таке інше. Я хочу всім нагадати, що нас кинули у 1990-х роках, забрали зброю і передали її Росії, яка зараз весь світ шантажує цією зброєю. Але це у минулому, нікому незручно це згадувати. А коли зараз говорять про допомогу, то ніхто не хоче згадувати, а наскільки десятків-сотень мільярдів доларів ви позбавили нас можливості захищати нашу країну, при чому взявши зобов'язання, що будете нам допомагати. Чи була така допомога у 2014 році, коли агресор вдерся на нашу територію? Ні. Чи була необхідна допомога у лютому 2022 року? Ні. Всі чекали, чим це все закінчиться, чи вистоїмо, чи ні. Ми вистояли. Ми всім пояснювали, що ви глибоко помиляєтеся. Ми розуміємо, хто ми є, і точно будемо захищати нашу країну", - підкреслив Олексій Данілов.

  • 22 березня у Financial Times із посиланням на власні джерела повідомили, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін
Теги:
Відео
Україна
Росія
ВПК
США
Олексій Данілов
зброя для України
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