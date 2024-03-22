Ми не збираємося ні у кого питати, що атакувати на території Росії: Данілов на КБФ про начебто запит від США не бити по російських НПЗ

Про це він розповів під час трансляції форуму в етері Еспресо.

"Дуже дивно, що в американській пресі з'явилася така публікація, це несподівана річ. Я не знаю, хто і для чого це зробив. США – велика країна і вона не може собі дозволяти такі речі. Те, що стосується нашої війни, ключове словосполучення – нашої війни, ми не збираємося ні у кого питати, що будемо атакувати на території Росії. Ми будемо нищити росіян там, де будемо їх знаходити. Все, що стосується військово-промислового комплексу Російської Федерації, ми не будемо ні у кого питати дозволу. Я хочу, щоб ми це з вами розуміли. А якщо говорити за майбутнє, то треба згадати минуле, це дуже важлива річ", - зауважив секретар РНБО України.

За його словами, ніхто не хоче згадувати минуле, як відбувалися події у минулому і чому ми саме сьогодні опинилися у стадії війни.

"А я зауважу, тому що дехто вважав, що нас як нації не існує, і це не Росія. Росія була непоодинока у таких думках, у таких інформаційних плазмонах, які росіяни постійно насаджували на Захід і пояснювали західним політикам, що нас немає. І багато, хто вірив. Тому що такі книжки, які переписала Росія свого часу, знаходяться у цих всіх Стенфордах, Оксфордах і таке інше. Я хочу всім нагадати, що нас кинули у 1990-х роках, забрали зброю і передали її Росії, яка зараз весь світ шантажує цією зброєю. Але це у минулому, нікому незручно це згадувати. А коли зараз говорять про допомогу, то ніхто не хоче згадувати, а наскільки десятків-сотень мільярдів доларів ви позбавили нас можливості захищати нашу країну, при чому взявши зобов'язання, що будете нам допомагати. Чи була така допомога у 2014 році, коли агресор вдерся на нашу територію? Ні. Чи була необхідна допомога у лютому 2022 року? Ні. Всі чекали, чим це все закінчиться, чи вистоїмо, чи ні. Ми вистояли. Ми всім пояснювали, що ви глибоко помиляєтеся. Ми розуміємо, хто ми є, і точно будемо захищати нашу країну", - підкреслив Олексій Данілов.