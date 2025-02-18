"Будь-який нацизм - це хибне Я": психологиня Волошина про спосіб мислення росіян

Про це заявила журналістка і психологиня Лариса Волошина у програмі "Власні назви" з Мирославою Барчук (спільний проєкт Українського ПЕНу та телеканалу "Еспресо").

За її словами, в основі висловів "я краще тебе", "Боже, це ж ти краще мене" або "я могла б сказати зараз краще, краще пояснити" криється хибне Я.

Психологиня пояснила, що суть хибного Я полягає у тому, що воно дуже стале, воно нереальне і воно змушує людину захищати його.

"У росіян є хибне Я, бо будь-який нацизм - це хибне Я. Будь-який оцей "ми кращі за інших", "ми величніші за інших" - це класичне хибнення. І тому вони зараз захищають його. Від кого? Від нас. Бо поки є ми…", - заявила Волошина.

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Вона також наголосила, що значна частина російського хибного Я спирається на український національний міф, що підтверджує навіть їхня риторика про "Володимира, який хрестив Русь".