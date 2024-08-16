Буданов назвав категорії полонених, яких повертатимуть із полону РФ у першу чергу
Начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Україна при обмінах з РФ у першу чергу повертатиме визначені категорії людей, зокрема героїв Азовсталі, важкопоранених та жінок
Про це Буданов сказав на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, Служби зовнішньої розвідки та уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає hromadske.
За його словами, першочергово намагатимуться повертати з полону: тяжкопоранених та тяжкохворих, жінок, тих, хто перебуває у полоні довгий термін, захисників Азовсталі та всіх інших цивільних бранців.
Очільник ГУР наголосив, що є люди, які перебувають у полоні 10 років. Російські окупанти націлені зокрема на кримських татар та інші групи.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що для покращення комунікації з родинами полонених у кожному обласному центрі буде відкрито представництво омбудсмена.
Лубінець каже, що зараз такі представництва діють у Києві та чотирьох регіонах. Він також обіцяє щотижня проводити зустрічі з родинами військовополонених.
- Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити низку рішень, зокрема надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.02Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе