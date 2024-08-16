Буданов назвав категорії полонених, яких повертатимуть із полону РФ у першу чергу

Про це Буданов сказав на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, Служби зовнішньої розвідки та уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає hromadske.

За його словами, першочергово намагатимуться повертати з полону: тяжкопоранених та тяжкохворих, жінок, тих, хто перебуває у полоні довгий термін, захисників Азовсталі та всіх інших цивільних бранців.

Очільник ГУР наголосив, що є люди, які перебувають у полоні 10 років. Російські окупанти націлені зокрема на кримських татар та інші групи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що для покращення комунікації з родинами полонених у кожному обласному центрі буде відкрито представництво омбудсмена.

Лубінець каже, що зараз такі представництва діють у Києві та чотирьох регіонах. Він також обіцяє щотижня проводити зустрічі з родинами військовополонених.