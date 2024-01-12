Буданов пояснив, що заважає наступальним операціям України та РФ на фронті
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українським та російським наступальним операціям на фронті заважає активне застосування безпілотників
Про це Буданов розповів у інтерв'ю виданню Le Monde.
Очільник розвідки зазначив, що інтенсивне застосування безпілотників як Україною, так і Росією зумовило неможливість проведення наступальних операцій. Крім того, військовим заважає замінування територій. Наразі щільність мінних полів перевищує ту, яка була у часи Другої світової війни.
"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - заявив Буданов.
- Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, заявив, що масштабна та відчайдушна нова хвиля наступу противника на певних ділянках фронту може відбутися у лютому.
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