Буданов пояснив, що заважає наступальним операціям України та РФ на фронті

Про це Буданов розповів у інтерв'ю виданню Le Monde.

Очільник розвідки зазначив, що інтенсивне застосування безпілотників як Україною, так і Росією зумовило неможливість проведення наступальних операцій. Крім того, військовим заважає замінування територій. Наразі щільність мінних полів перевищує ту, яка була у часи Другої світової війни.

"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - заявив Буданов.